Proteste für den Klimaschutz : Klima-Aktivisten erklimmen das Brandenburger Tor

Am Freitagmorgen sind mehrere Klima-Aktivisten auf das Brandenburger Tor in Berlin geklettert. Seit mehreren Tagen gibt es in der Hauptstadt Proteste.

Berlin | Während einer Aktionswoche zum Klimaschutz sollen vier Menschen auf das 20 Meter hohe Brandenburger Tor geklettert sein, wie eine Polizeisprecherin laut t-online.de berichtet. Wie auf einem Foto zu sehen ist, haben die vier dort Rauchfakeln gezündet: Related content Insgesamt sollen rund 200 Menschen im Umfeld protestieren, mehrere Aktivist...

