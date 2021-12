Besucher am Sternenhimmel : Komet Leonard: Wann Sie ihn mit bloßem Auge beobachten können

Der Komet C/2021 A1, genannt Leonard, rast aktuell an unserer Erde vorbei. In der Vorweihnachtszeit ist er am Nachthimmel gut sichtbar. Hier erfahren Sie, wann Sie ihn sogar mit bloßem Auge am Himmel entdecken können.

Berlin | Am 3. Januar dieses Jahres hatte der Astronom Gregory J. Leonard am Mount Lemmon Observatorium in Arizona, USA den Kometen C/2021 A1 entdeckt. Seitdem trägt er den Namen Leonard. Der Himmelskörper bewegt sich auf seiner Umlaufbahn um die Sonne und fliegt diesen Dezember nah an der Erde vorbei – also "nah" in astronomischen Verhältnissen: An seinem er...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.