Acht Crewmitglieder infiziert : Zurück im Norden: Kreuzfahrtschiff „MS Amera“ bricht Reise nach Corona-Fällen ab

Mit der "MS Amera" muss ein weiteres Kreuzfahrtschiff seine Reise vorzeitig abbrechen. In den vergangenen Tagen hatte bereits unter anderem die "Aida Nova" und "Mein Schiff 6" das gleiche Schicksal ereilt.

Bremerhaven | Das Kreuzfahrtschiff "MS Amera" hat eine Kanaren-Reise wegen mehrerer Corona-Infektionen bei der Besatzung abgebrochen. Das Schiff sei am Dienstagmorgen – und damit fünf Tage früher als geplant – in Bremerhaven eingelaufen, sagte eine Sprecherin des Veranstalters Phoenix-Reisen in Bonn am Dienstag. Ihren Angaben zufolge waren etwa acht Crewmitglieder ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.