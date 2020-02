Spektakuläre Szene im Krüger-Nationalpark : Paviane entführen Löwenbaby – um es selber aufzuziehen

Im südafrikanischen Krüger-Nationalpark beobachten Safari-Touristen eine spektakuläre Szene.

von dpa

03. Februar 2020, 21:04 Uhr

Eine Pavianmutter hat ein Löwenbaby entführt und will es nun selber aufzuziehen: Diese Situation haben Touristen im südafrikanischen Krüger-Nationalpark beobachtet.

"Wir dachten zunächst, es sei tot"

"Eine Gruppe von Pavianen hatte ein kleines Löwenbaby auf einen Baum verschleppt – wir dachten zunächst, es sei tot", erklärte Kurt Schultz vom gleichnamigen Safariunternehmen am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Das Besondere: Die Paviane versuchten offenbar, den kleinen Löwen wie ihren eigenen Nachwuchs aufzuziehen, suchten nach Flöhen in seinem Fell und gingen demonstrativ liebevoll mit ihm um.

dpa/kurtsafari.com/Kurt Schultz





"Es ist das erste Mal, das ich so etwas erlebt habe", betonte Schultz, dessen Bilder vom Vorfall am Montag auch auf der Titelseite der südafrikanischen "Beeld"-Zeitung abgedruckt waren. Den Vorfall hat er nach eigenen Angaben am Samstag nahe dem Skukuza-Camp auf einem Amarula-Baum beobachtet.

