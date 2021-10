Mordfall Sarah Everard : Kulturwandel bei der britischen Polizei gefordert

Es muss mehr Frauen als Polizistinnen geben. Fordert Premierminister Boris Johnson mit Blick auf die Gewaltkriminalität innerhalb der Sicherheitsbehörden.

bei Manchester | Nach dem Mord an der Londonerin Sarah Everard und anderen Verbrechen von britischen Polizisten will Premierminister Boris Johnson einen Kulturwandel in der Polizei erreichen. „Einer der besten Wege, diesen Wandel zu erreichen, ist, mehr Frauen als Polizistinnen zu haben“, sagte Johnson am Dienstag dem Sender LBC. In der Londoner Metropolitan Police...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.