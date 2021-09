Überraschte Polizisten : Kurioser Vorfall: Summender Rasierer löst Großeinsatz aus

Aus einem Rucksack, der im Nürnberger Hauptbahnhof offenbar herrenlos herumlag, erklang das Summen eines Rasierers – 50 Einsatzkräfte rückten an.

Nürnberg | Ein summender und scheinbar herrenloser Rucksack hat am Nürnberger Hauptbahnhof einen Großeinsatz ausgelöst. Es seien rund 50 Einsatzkräfte – darunter Spezialkräfte zur Entschärfung – ausgerückt, die potenzielle Gefahrenquelle in dem Gepäckstück habe sich aber als Elektrorasierer herausgestellt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein 85-Jähriger habe...

