Koji und Gustav wieder da : Lady Gaga und das Drama um die wohl wertvollsten Bulldoggen Hollywoods

Die Sängerin Lady Gaga kann wieder aufatmen: Ihre zwei unlängst entführten Hunde sind wieder da – der Finderin winkt nun eine saftige Belohnung.

Los Angeles | Die Sängerin Lady Gaga kann aufatmen: Ihre beiden Hunde Koji und Gustav sind wieder da. Dies gab die Polizei in Los Angeles (LAPD) am Freitagabend (Ortszeit) per Twitter bekannt. Eine Frau habe die Tiere, die seit einem Überfall am Mittwoch vermisst wur...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.