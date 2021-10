Geplant für 2023 : 65 Länder in 274 Tagen: Wo die längste Kreuzfahrt der Welt vor Anker geht

Mit einem Kreuzfahrtschiff in neun Monaten um die Welt reisen. Das wird ab Ende 2023 Wirklichkeit. Das Schiff "Serenade of the Seas" steuert dann alle sieben Kontinente an. Ganz billig ist der Trip allerdings nicht.

Miami | "Dies ist die Weltkreuzfahrt der Weltkreuzfahrten", frohlockt Michael Bayley, Präsident und CEO von Royal Caribbean International. Die Kreuzfahrtgesellschaft aus den USA hat angekündigt, Ende Dezember 2023 die längste Schiffsweltreise anzubieten. Die "Ultimate World Cruise" wird knapp neun Monate dauern und die bis dato längste Kreuzfahrtreise der Ges...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.