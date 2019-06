Viel Verkehr am Feiertagswochenende : ADAC erwartet lange Staus an Pfingsten – Diese Strecken sind betroffen

Am verlängerten Wochenende werden sich auch in Mecklenburg-Vorpommern viele Kurzurlauber auf den Weg machen.

von dpa

03. Juni 2019, 15:58 Uhr

München | Über die kommenden Pfingstfeiertage müssen sich Autofahrer auf dem Weg an die Küsten oder in den Süden auf lange Staus einstellen. Für ein verlängertes Wochenende werden sich vor allem in Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen viele Ausflügler und Kurzurlauber auf den Weg machen, teilte der ADAC am Montag in München mit.

Autobahnen Richtung Nord- und Ostsee stark betroffen

Vor allem am Freitagnachmittag und Samstag brauche es viel Geduld auf den Fernstraßen. Besonders voll wird es laut ADAC in den Regionen Berlin, Köln und Hamburg sowie auf den Autobahnen in Richtung Nord- und Ostsee. Für Pfingstsonntag werden dagegen kaum Staus erwartet, sondern weitgehend freie Fahrt auf den Fernstraßen im Bundesgebiet.

Die Schüler in Bayern und Baden-Württemberg starten an diesem Freitag außerdem in zweiwöchige Pfingstferien. Viele Familien fahren in die Berge oder an das Mittelmeer. Der ADAC rechnet deswegen mit langen Staus rund um Nürnberg, München und Stuttgart – und auch auf den Autobahnen in Italien, Österreich, Kroatien und der Schweiz könne es voll werden. Dazu kommen bei der Heimfahrt die Grenzkontrollen bei der Einreise nach Bayern.

Diese Strecken haben großes Staupotenzial

Bei folgenden Strecken besteht dem ADAC zufolge das größte Staupotenzial:

A1 Hamburg - Bremen - Dortmund - Köln

A1/A3/A4 Kölner Ring

A2 Oberhausen – Dortmund – Hannover – Berlin

A3 Oberhausen – Frankfurt – Würzburg – Nürnberg – Passau

A4 Kirchheimer Dreieck – Erfurt – Dresden

A5 Hattenbacher Dreieck – Frankfurt – Karlsruhe – Basel

A6 Kaiserslautern – Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A7 Hamburg – Flensburg

A7 Hamburg – Hannover – Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A9 Berlin – Nürnberg – München

A10 Berliner Ring

A61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

A81 Stuttgart – Singen

A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München.