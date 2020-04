Hilfseinsatz in NRW : Feuerwehr rettet Entenküken von Autobahn – Muttertier überlebt nicht

Eine besorgte Autofahrerin alarmierte die Feuerwehr, weil eine Ente mit ihren Küken über die Autobahn watschelte.

25. April 2020, 17:25 Uhr

Langenfeld | Eine Entenfamilie hat in Nordrhein-Westfalen für eine Autobahn-Vollsperrung gesorgt. Die Tiere waren am Freitagabend auf der A 542 unterwegs, wie die Feuerwehr Langenfeld am Samstag mitteilte. Die von einer Autofahrerin herbeigerufenen Retter fanden demnach sechs Küken im Gras auf dem Mittelstreifen und fingen sie ein. Die Autobahnpolizei sorgte währenddessen für die Vollsperrung.

"Für die Entenmutter kam leider jede Hilfe zu spät, sie verstarb noch an der Einsatzstelle", bedauert die Feuerwehr.

Unter der Wärmelampe erholen

Die Küken wurden den Angaben zufolge bei der Besitzerin einer Hundeschule untergebracht. "Ein erstes Probeschwimmen fand gestern Abend in der Badewanne der Familie statt", berichteten die Einsatzkräfte. Die Nacht zum Samstag hätten die Entenküken "in einem Karton unter einer Wärmelampe" verbracht.

