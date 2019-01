Wegen Lehrermangel : Grundschule unterrichtet nur noch an vier Tagen

Der Lehrermangel nimmt neue Dimensionen an: Eine Grundschule in Thüringen hat nur noch an vier Tagen pro Woche geöffnet.

von dpa

17. Januar 2019, 20:14 Uhr

Unterwellenborn | Aus Personalnot bietet eine Grundschule in Ostthüringen Unterricht nur noch an vier statt fünf Tagen in der Woche an. Es seien erste Schritte eingeleitet worden, um die Situation zu ändern, sagte eine Sprecherin des Bildungsministeriums am Donnerstag in Erfurt.

Zuvor hatte die "Ostthüringer Zeitung" über die angespannte Lage an der Grundschule in Unterwellenborn berichtet. Die Hortbetreuung an der Schule ist nach Angaben der Ministeriumssprecherin aber für alle fünf Tage sichergestellt.

Im vergangenen Jahr hatte eine Grundschule im ostthüringischen Ponitz für Schlagzeilen gesorgt, weil sie wegen Lehrermangels schließen sollte.