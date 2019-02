Tragischer Unfall in Essen : Fahrstuhl-Drama: Kleiner Hund mit Leine stranguliert

Ein kleiner Mischlingshund ist bei einem tragischen Unfall vor den Augen seiner Besitzerinnen gestorben.

von dpa und lod

05. Februar 2019, 18:04 Uhr

Essen | Vor den Augen seiner Besitzer ist ein kleiner Hund in Essen bei einem Fahrstuhlunfall tödlich verunglückt. Nach Angaben der Feuerwehr hatten eine Mutter und ihre Tochter den Aufzug in einem Mehrfamilienhaus am Montag gerade betreten. Hinter ihnen her trottete ihr kleiner Mischlingshund. Dabei schleifte die Leine über den Boden und verfing sich in der sich schließenden Tür. Als der Aufzug nach unten fuhr, wurde der Hund nach oben gezogen und dabei stranguliert.

Tierrettung kann nichts mehr für den Hund tun

Mutter und Kind versuchten laut dem Onlineportal "Der Westen" vergeblich, den Hund wieder herunterzuziehen. Der Aufzug blieb stecken. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr öffneten die Fahrstuhltür. Der Hund sei gestorben. Nachbarn und Retter mussten die Mutter und ihre kleine Tochter betreuen. Die Tierrettung nahm den toten Hund mit.

Laut "Der Westen" hatte sich schon einige Tage zuvor ein ähnlicher Fall in Köln ereignet. Auch hier rückte die Feuerwehr an, um eine Frau aus einem steckengebliebenen Fahrstuhl zu retten. Ihr Hund war ihr nicht rechtzeitig in den Aufzug gefolgt. Die Retter fanden ihn in einer anderen Etage – erwürgt von der in der Fahrstuhltür eingeklemmten Leine.