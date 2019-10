Festnahme von Ehemann : Frau in Limburg auf offener Straße brutal getötet

Im hessischen Limburg ist eine Frau auf offener Straße erschlagen worden. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

von dpa und afp

25. Oktober 2019, 12:03 Uhr

Limburg | Ein 34 Jahre alter Mann soll im hessischen Limburg seine Ehefrau auf offener Straße erst mit einem Auto angefahren und anschließend erschlagen haben. Wie die Polizei mitteilte, meldeten Zeugen am Freitagmorgen, dass ein Mann im Auto eine Frau angefahren habe.

Die 31 Jahre alte Frau war der Polizei zufolge zu Fuß auf einem Gehweg in der Nähe des Hauptbahnhofs unterwegs. Der 34-Jährige soll anschließend aus seinem Auto ausgestiegen sein und mit einem Gegenstand auf die am Boden liegende Frau eingeschlagen haben. Nach Informationen der "Frankfurter Neue Presse" handelte es sich dabei um eine Axt. Die Frau starb noch am Unfallort an ihren schweren Verletzungen.

Mögliche Videos der Tat sollen der Polizei ausgehändigt werden

Der Mann ließ sich laut Polizei am Tatort widerstandslos festnehmen. Die Ermittler gehen nach derzeitigem Stand von einer "Beziehungstat" aus, wie ein Sprecher sagte. Nähere Angaben zum Tatgegenstand oder zur Nationalität des mutmaßlichen Täters und des Opfers machte die Polizei zunächst nicht.

Zudem lagen der Polizei Hinweise vor, dass Augenzeugen womöglich Videos oder Fotos von der Tat aufnahmen. "Solche Personen werden aufgefordert, ihre Aufnahmen nicht im Internet zu veröffentlichen, sondern sofort der Polizei zur Verfügung zu stellen", mahnten die Ermittler.