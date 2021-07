Hochwasser in Deutschland : Liveblog zur Flutkatastrophe: Mindestens 42 Menschen gestorben

Die schweren Regenfälle haben in NRW und Rheinland-Pfalz eine Flutkatastrophe ausgelöst. Dutzende Menschen starben, viele werden noch vermisst. Die Ereignisse im Liveblog.

Berlin | Häuser, die den Wassermassen nicht mehr standhalten. Schlamm und Geröll, die sich ihren Weg durch Straßen bahnen. Rettungskräfte in Lebensgefahr und verzweifelte Menschen. Mehr zum Thema Was passiert wo? Die Unwetterschwerpunkte im Überblick Unwetterwarnung: So entwickelt sich die Lage im Norden Heftige Unwetter haben Teile Deutschla...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.