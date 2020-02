Urteil in Köln : Lokalpolitiker mit Penisfotos erpresst – Sozialstunden für Angeklagte

Höchst unangenehm: Ein Lokalpolitiker in Köln wurde von zwei Männern und einer Frau mit Intimbildern erpresst.

von dpa

11. Februar 2020, 19:08 Uhr

Zwei Männer und eine Frau sind in Köln wegen der Erpressung eines Kölner Lokalpolitikers mit Penisbildern zu Sozialstunden verurteilt worden. Das Amtsgericht hielt den Angeklagten im Alter von 21 und 22 Jahren dabei zugute, dass sie die Tat gestanden hätten. Zudem seien sie bislang nicht oder nur sehr wenig mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Das Trio bekam zwischen 40 und 120 Sozialstunden aufgebrummt. Kurz habe man aber sogar eine Haftstrafe erwogen, erklärte die Richterin am Dienstag.

Schulden mit Intimbildern bezahlen

Das Jugendschöffengericht sah es als erwiesen an, dass die Angeklagten den Politiker mit von ihm verschickten Intimbildern erpresst hatten. Wie im Vorfeld bekannt geworden war, kannten sich der Hauptangeklagte und der Politiker aus dem Fußballverein. Weil der damals 19-Jährige seine Schulden bei dem deutlich älteren Politiker nicht hatte bezahlen können, soll der Politiker gesagt haben, der 19-Jährige könne auch mit Intimbildern von sich bezahlen.

1000 Euro gefordert

Daraufhin habe der Politiker ein – wie sich herausstellte – gefälschtes Bild erhalten. Zudem sei er aufgefordert worden, seinerseits "etwas" zu schicken, was der Politiker offenbar auch tat. Mit den so erhaltenen Penisbildern hätten die Täter dann 1000 Euro von dem Politiker gefordert. Zuerst habe der Mann auch gezahlt, erklärte ein Gerichtssprecher. Als dann aber weitere Forderungen kamen, habe er sich an die Polizei gewandt.

Der Prozess hatte zunächst mit einer Überraschung begonnen. Einer der Schöffen erklärte seine Befangenheit. Er habe mit dem Politiker, der auch Nebenkläger war, 25 Jahre lang gemeinsam Politik gemacht und kenne ihn gut. Der Prozess startete dann mit einem neuen Schöffen am Mittag. Zudem wurde die Öffentlichkeit auf Antrag der Anwältin des Politikers von dem Prozess teilweise ausgeschlossen.