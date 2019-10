Tatverdächtige auf der Flucht : Schüsse auf Halloween-Party: Mindestens drei Tote in Long Beach

In Long Beach in Kalifornien sind drei Menschen durch Schüsse auf einer Halloweenparty getötet worden.

30. Oktober 2019, 07:45 Uhr

Long Beach | In einem Wohnhaus im kalifornischen Long Beach sind nach Schüssen mindestens drei Menschen ums Leben gekommen und neun verletzt worden. Die Feuerwehr der Stadt nahe Los Angeles schrieb in einem Tweet, sie sei am Dienstagabend (Ortszeit) deswegen zu dem Haus gerufen worden.





Opfer sind Mitte 20

Die Verletzten seien in Krankenhäuser gebracht worden. Der Hintergrund war demnach noch völlig unklar. Bei den Toten handele es sich um Männer, hieß es weiter. Die meisten der Opfer seien Mitte 20, schrieb die Zeitung "Los Angeles Times".

Örtliche Fernsehsender veröffentlichten Luftaufnahmen, auf denen ein zwischen einem Nagelstudio und einem Wohnhaus gelegener Hof zu sehen war, auf dem Sanitäter die Verletzten versorgten. Die Party fand demnach in einem angrenzenden Haus statt.

Bis zu 20 Schüsse gehört

Die Schüsse seien während einer Halloween-Party gefallen, zitierte der US-Sender ABC7 den Sprecher der Feuerwehr, Jake Heflin. Der oder die Tatverdächtigen seien noch nicht gefasst, fügte Heflin demnach hinzu.

Unklar war zunächst, wie viele Menschen an der Party teilnahmen. Einige Anwohner sagten der "Los Angeles Times", sie hätten bis zu 20 Schüsse gehört.