20-stöckiges Wohnhaus : Dramatische Bilder und Videos: Hochhaus in Mailand in Flammen

Mailand | Ein Hochhaus ist in Mailand in Flammen aufgegangen. Die Flammen hätten sich am frühen Sonntagabend zuerst auf den oberen Etagen des 20-stöckigen Gebäudes ausgebreitet und seien dann nach unten gewandert, erklärte die Feuerwehr auf Twitter. Der Bürgermeister der italienischen Metropole, Beppe Sala, sagte, es gebe bisher keine Meldungen über Opfer. Medi...

