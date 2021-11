"Beispiel für Europa und die Welt“ : Mallorca lockt mit niedrigen Inzidenzen: Wie Spanien die Corona-Wende gelang

Im Sommer war Spanien noch Hochrisikogebiet mit einer der höchsten Infektionsraten Europas. Nun hat sich die Lage ins Gegenteil verkehrt. Spanien ist jetzt europäisches Vorbild. Und der Rest Europas fragt sich, wie die Spanier diese erstaunliche Covid-19-Wende geschafft haben.

Mallorca | Spanien sei eine Oase, jubeln die nationalen Medien. Eine Oase der Sicherheit, denn das Urlaubsland mit den paradiesischen Inseln Mallorca und Kanaren verzeichne derzeit des geringste Ansteckungsrisiko ganz Europas. In der Tat ist die 7-Tage-Inzidenz auf der iberischen Halbinsel so niedrig wie sonst nirgendwo auf dem Kontinent. Momentan werden in Span...

