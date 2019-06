Im schwedischen Malmö : Mann droht mit Bombenanschlag – Polizei reagiert mit Beinschuss

Im Bahnhofsgebäude von Malmö in Schweden ist es am Montagmorgen zu einem Zwischenfall gekommen.

von Gregory Straub

10. Juni 2019, 15:15 Uhr

Malmö | Im schwedischen Malmö ist es am Montagmorgen zu einem Zwischenfall gekommen: Ein Mann hatte schwedischen Medienberichten zufolge im Gebäude des Hauptbahnhofs damit gedroht, bewaffnet zu sein und eine Bombe zünden zu wollen.

Anrückende Polizisten schossen dem Mann in die Beine und setzten ihn somit außer Gefecht – er wurde in ein Krankenhaus gebracht, schwebe allerdings nicht in Lebensgefahr, teilte die Malmöer Polizei auf einer Pressekonferenz mit.

Noch ist die Identität des Mannes unbekannt. Auch über das Motiv herrscht Unklarheit. Die Polizei ziehe Terror in Erwägung, derzeit wird die Tat allerdings als versuchter Mord eingestuft, heißt es laut schwedischen Medienberichten.