Großeinsatz in Dortmund : Mann angeschossen – Polizei fahndet nach flüchtigem Schützen

In Dortmund ist am Mittwochmorgen ein Mann mit einem Schuss verletzt worden. Die Polizei fahndet nach dem Täter.

von dpa und lod

12. Juni 2019, 13:14 Uhr

Dortmund | Die Polizei in Dortmund fahndet nach einem bewaffneten Mann, der am Rand der Nordstadt eine Person angeschossen und verletzt hat. Nach dem gefährlichen Unbekannten werde mit zahlreichen Einsatzkräften unter Hochdruck gesucht, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.

Der Täter habe einen Schuss abgegeben und sei dann geflüchtet. Über das Opfer und den Gesundheitszustand könne man noch nichts sagen.

Nach den bisherigen Kenntnissen gebe es aber keine Hinweise darauf, dass unbeteiligte Dritte gefährdet sind.



Wir aktualisieren den Artikel bei Neuigkeiten