Kriminalität : Mann in München vor S-Bahn gestoßen

Sie gerieten in Streit - sehr viel mehr ist noch nicht bekannt. Dann stieß ein Mann den anderen vor die Bahn. Das Opfer wurde dabei schwer verletzt.

München | Ein Mann hat in München einen anderen vor eine einfahrende S-Bahn gestoßen. Die Bahn überrollte den 37-Jährigen an der Haltestelle Stachus (Karlsplatz), wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Er wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die Polizei nahm einen 41 Jahre alten Verdächtigen fest. Er soll am Nachmittag mit dem Opfer in Stre...

