Hamburger Landgericht : Mann missbraucht und ermordet - Angeklagter schweigt zu Prozessbeginn

Der Angeklagte soll den brasilianischen Mann unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht haben.

von dpa

17. Juli 2020, 12:05 Uhr

Hamburg | Er soll einen Mann unter Drogen gesetzt, sexuell missbraucht und ermordet haben - zum Prozessauftakt vor dem Hamburger Landgericht hat der Angeklagte am Freitag geschwiegen. Der 46-Jährige habe in seiner Wohnung im September 2019 seinem 28 Jahre alten Opfer ein Getränk mit einer potenziell tödlichen Menge Ecstasy-Amphetamin-Mischung verabreicht, um ihn zu betäuben, sagte die Staatsanwältin am Freitag. Er habe den Mann im Schlafzimmer sexuell missbrauchen wollen, doch der habe sich noch wehren können und geschrien.

Verstorbener Mann wurde erst nach vier Monaten gefunden

Aus Furcht vor Entdeckung habe der Angeklagte mit "Gewaltanwendung gegen Mund und Hals" reagiert, sagte die Staatsanwältin weiter. Der Brasilianer starb laut Anklage kurze Zeit später entweder an der Drogen-Überdosis oder der körperlichen Gewalt. Der Brasilianer war kurz darauf für vermisst erklärt worden, doch erst vier Monate später fanden die Ermittler die stark verweste Leiche in der Wohnung des Angeklagten. Der 46-Jährige, der die italienische und die französische Staatsbürgerschaft besitzt, hatte die Tat bei früheren Vernehmungen bestritten.

In einem weiteren Fall soll der Angeklagte im Juli 2018 einem Mann ein Getränk mit K.o.-Tropfen gegeben haben, den Bewusstlosen sexuell missbraucht und davon Fotos und Videos gemacht haben. Doch das Opfer ging nach einem Erpressungsversuch zur Polizei.