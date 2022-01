Bayern : Mann schiebt falsch geparktes Auto mit Traktor weg

Kuriose Aktion mit Totalschaden: Ein Anwohner hat ein falsch geparkter Fahrzeug kurzerhand mit einem Traktor umgesetzt.

Garmisch-Partenkirchen | Mit einem Traktor hat ein Mann in Garmisch-Partenkirchen kurzerhand ein falsch geparktes Auto entfernt. Der Wagen überschlug sich bei der Aktion und wurde völlig demoliert, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der verärgerte Anwohner hatte nach den Ermittlungen in der Nacht zum Sonntag das geparkte Fahrzeug über eine nahe gelegene Bundesstraße auf ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.