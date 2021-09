Prozess : Mann soll gehörlose Frau bei Autorennen angefahren haben

Ein Mann rast durch die Würzburger Innenstadt. Er will einem Kontrahenten zeigen, dass sein Wagen schneller ist, glaubt die Staatsanwaltschaft. Da überquert eine gehörlose Frau die Straße.

Würzburg | Nach einem mutmaßlich illegalen Autorennen in Würzburg muss sich von heute an ein 22-Jähriger wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht der Mainstadt verantworten. Der Angeklagte hat nach Auffassung der Staatsanwaltschaft mit seiner rücksichtslosen Fahrweise den Tod einer gehörlosen Fußgängerin billigend in Kauf genommen. Der Mann soll sich am...

