Kriminalität : Mann soll in Delmenhorst 23-Jährigen getötet haben

Ein Mann wird in Delmenhorst niedergestochen und stirbt. Eine Frau wird schwer verletzt. Die Polizei fasst einen Verdächtigen in Bremen- für die Ermittler ist noch vieles unklar.

Delmenhorst | In Delmenhorst sind ein Mann getötet und eine Frau lebensgefährlich verletzt worden. Nach den Gewalttaten wurde ein Verdächtiger in Bremen festgenommen. Der 34 Jahre alte Mann mit irakischer Staatsbürgerschaft soll am Sonntagabend in einer Gaststätte einen 23 Jahre alten Mann niedergestochen haben, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Oldenburg ...

