Einsatz in Aurich : Mann verletzt Ehefrau und droht mit Tötung der vier Kinder

Spezialkräfte sind am Montag zu einem Einsatz in Aurich gerufen worden. Ein Mann drohte seine Familie zu töten.

Aurich | Über Stunden hat ein gewalttätiger Mann am Montag in Aurich seine Familie in Angst und Schrecken versetzt und die Polizei in Atem gehalten. Lesen Sie auch: Wenn aus Liebe tödliche Gewalt wird Der 31-Jährige drang um die Mittagszeit in das Wohnhaus...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.