Kriminalität : Mann droht mit Tötung von vier Kindern

Über Stunden hat ein gewalttätiger Mann am Montag in Aurich seine Familie in Angst und Schrecken versetzt und die Polizei in Atem gehalten.

Aurich | Der 31-Jährige drang um die Mittagszeit in das Wohnhaus seiner von ihm getrennt lebenden Frau ein und griff sie an, wie die Polizei mitteilte. Der leicht Verletzten gelang demzufolge die Flucht, woraufhin der Mann drohte, die vier Kinder im Alter von dr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.