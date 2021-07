Polizei muss eingreifen : Party in NRW eskaliert: Mann wird bei Streit Ohr abgebissen

Ungewöhnlicher Notruf in Coesfeld: Bei einer privaten Feier wurde einem Mann ein Teil seines Ohres abgebissen.

Coesfeld | Einem Mann ist bei einer Auseinandersetzung auf einer Party in Coesfeld ein Ohr abgebissen worden. Aus ungeklärten Umständen seien am Sonntagmorgen die zum Teil stark betrunkenen Gäste in Streit geraten, teilte die Polizei mit. Nach ersten verbalen Anfeindungen, artete die Auseinandersetzung in eine Schlägerei zwischen mindestens sechs der Anwesend...

