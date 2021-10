Tod einer Kamerafrau : Medien: Baldwin nach tödlichem Vorfall mehrmals befragt

Der Schauspieler Alec Baldwin kooperiert mit der Polizei. Er sei mehrfach vom Sheriff von Santa Fee befragt worden. Die Ermittlungen gehen weiter.

Santa Fe | Nach dem tödlichen Schuss bei einem Western-Filmdreh mit Alec Baldwin ist der Hollywood-Star Medienberichten zufolge bereits mehrfach von der Polizei befragt worden. Das Sheriff-Büro in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico habe seit dem Tod der Kamerafrau Halyna Hutchins (42) am 21. Oktober mehrmals mit dem 63-Jährigen gesprochen, zitierte der Sen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.