Frau und Kind unter den Verletzten : Medien: Schüsse in Oslo – Bewaffneter kapert Krankenwagen

Die Polizei musste den Tatverdächtigen laut Medienberichten mit mehreren Schüssen stoppen.

von dpa

22. Oktober 2019, 13:58 Uhr

Oslo | In der norwegischen Hauptstadt Oslo ist es am Dienstag zu einem Zwischenfall mit einem gestohlenen Krankenwagen gekommen. Medien berichteten, dass mehrere Menschen verletzt wurden. Ein Verdächtiger sei bewaffnet gewesen, teilte die Polizei via Twitter mit. Um ihn zu stoppen, seien Schüsse gefallen, der Täter sei nicht schwer verletzt worden. Medienberichten zufolge wurde nach einem zweiten Täter gesucht.





Frau und Kind angefahren

Eine Frau und ein Kind seien in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei via Twitter mit. Ein älteres Ehepaar blieb offenbar unverletzt.