Ex-Radprofi : Medienbericht: Jan Ullrich in Frankfurt festgenommen

Der 44-Jährige sitzt seit Freitagmorgen im Frankfurter Polizeipräsidium, heißt es einem "Bild"-Bericht zufolge.

von nib

10. August 2018, 11:35 Uhr

Frankfurt | Ex-Radprofi Jan Ullrich soll sich derzeit in Polizeigewahrsam aufhalten. Einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge wurde er am Freitagmorgen in Frankfurt festgenommen. Nach Informationen der Zeitung soll Ullrich eine Frau misshandelt haben. Jetzt ermittelt die Kripo wegen gefährlicher Körperverletzung. Aktuell sitzt der 44-Jährige in einer Zelle im Frankfurter Polizeipräsidium, heißt es weiter.

Mehr Informationen in Kürze