Recherche der Seattle Times : Medienberichte: Schummelte Boeing bei der Zulassung der 737 Max 8?

Nach Recherchen der Seattle Times täuschte Boeing die amerikanischen Behörden bewusst bei der Zulassung der 737 Max 8.

von Louisa Riepe

19. März 2019, 13:56 Uhr

Seattle | Von den Redaktionsräumen der Seattle Times bis zur größten Produktionsstätte von Boeing in Everett sind es rund 50 Kilometer. Vielleicht ist es dieser räumlichen Nähe zu verdanken, dass ein Reporter der Tageszeitung nun offenbar an brisante Informationen aus dem Luftfahrtunternehmen gekommen ist.

Recherche bei Flugzeugbauer und Luftfahrtbehörde

Bereits nach dem Absturz einer Boeing 737 Max 8 in Indonesien im Oktober 2018 begann Dominic Gates seine Recherche und sprach nach eigenen Angaben mit aktuellen und ehemaligen Ingenieuren aus dem Unternehmen sowie von der Luftfahrtbehörde der Vereinigten Staaten FAA. Diese Informanten bestätigen Ungeheuerliches: Die Zulassung des Unglücksfliegers wurde offenbar unter Zeitdruck und auf Basis falscher Dokumente durchgeführt.





Gates ordnet die Vorgänge zeitlich in das Jahr 2015 ein, als Boeing sich mühte, im Vergleich mit Airbus aufzuholen. Der europäische Konkurrent hatte damals seine spritsparende A320neo auf den Markt gebracht. Boeing wollte demnach so schnell wie möglich nachziehen, doch die Entwicklung der eigenen 737 Max hinkte Monate hinterher. Laut Gates' Recherchen Grund genug für den Boeing-Manager, den Zulassungsprozess zu beschleunigen.

Größere Triebwerke, veränderte Aerodynamik

In der Folge wurden offenbar wichtige Sicherheitsprüfungen von der FAA direkt an den Boeing delegiert. Dieses Vorgehen ließ Spielraum für entscheidende Fehler, schreibt Gates, insbesondere bei der Bewertung eines Kontrollsystems namens MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System). Es wurde benötigt, weil die 737 Max im Vergleich mit dem Vorgängermodell mit wesentlich größeren Triebwerken ausgestattet wurde, die auch noch weiter vorn angebracht werden mussten.

dpa-infografik GmbH

Das veränderte die Aerodynamik des Jets, trotzdem sollten die Piloten das gleiche Fluggefühl haben – offenbar auch, um den Aufwand der Umschulung auf das neue Modell so gering wie möglich zu halten. Das System MCAS sollte automatisch eingreifen, wenn das Flugzeug zu steil aufsteigt. Um einen möglichen Strömungsabriss zu vermeiden, sollte das System die Nase des Flugzeuges durch eine veränderte Stellung des Höhenruders automatisch herunterdrücken.

Kontrollsystem agierte im Hintergrund

Dass MACS im Hintergrund arbeitet, erfuhren die Piloten allerdings erst, nachdem die erste 737 Max in Indonesien abgestürzt war. In ihren Handbüchern wurde das System bis dahin nicht erwähnt. Dieser Umstand sei auf eine bewusste Entscheidung bei Boeing zurückzuführen, schreibt Gates, wonach das MCAS eigentlich nur unter extremen Umständen außerhalb der normalen Flugkurve eingreifen sollte.

Zumindest im Falle der abgestürzten Lion-Air-Maschine könnte allerdings ein defekter Sensor dafür gesorgt haben, dass MCAS eingriff, obwohl kein gefährlicher Steilflug vorlag, schreibt Gates. Demnach versuchten die Piloten die Maschine mindestens 21 Mal manuell zu stabilisieren, aber immer wieder drückte das System die Nase des Fliegers nach unten. Das gehe aus den Daten des Flugschreibers hervor. Die Behörden haben in dem Zusammenhang bereits bestätigt, dass es "Ähnlichkeiten" mit dem Absturz einer baugleichen Maschine in Äthiopien gab.

Mulugeta Ayene

Aber Boeing verschwieg nach den Recherchen der Seattle Times nicht nur die Existenz des Kontrollsystems, das Unternehmen täuschte die Zulassungsbehörde FAA wohl auch darüber, wie stark es den Flug beeinflussen kann. "Das Originaldokument von Boeing enthielt eine Beschreibung, in der festgelegt ist, wie weit das System das horizontale Leitwerk bewegen darf – eine Grenze von 0,6 Grad", schreibt Gates. Das hätte die Nase des Flugzeugs einmalig um maximal fünf Grad nach unten drücken können.



System reagierte auf einzelnen Sensor

Nach dem Absturz der Lion-Air-Maschine informierte Boing die Fluggesellschaften über das System und gab an, das MCAS das Leitwerk um bis zu 2,5 Grad verstellt. Demnach wurde das Limit nach ersten Flugtests erhöht, um die Gefahr eines Strömungsabfalls zu reduzieren. Die Sicherheitsingenieure der FAA wussten darüber aber offenbar nichts, dabei "macht es einen Unterschied bei der Beurteilung der Gefährdung", wird einer der Verantwortlichen zitiert. Auch war den Ingenieuren wohl nicht bewusst, dass MCAS mehrfach hintereinander eingreifen kann, wie bei dem Lion-Air-Flug geschehen.

Donal Husni

Dabei reagierte das System offenbar nur auf die Daten eines einzigen Sensoren. Das war nur erlaubt, weil die Boeing-Ingenieure einen Ausfalls des Systems lediglich als "gefährlich" angegeben hatten. Bei der Einstufung als "katastrophal" wäre es notwendig gewesen, das System aufwendig mit zwei separaten Eingangskanälen auszustatten. "Ich weiß nicht, warum sie es nicht getan haben", sagt ein früherer Ingenieur.



Nach dem Absturz der zweiten 737 Max über Äthiopien soll die MCAS-Software nun verändert werden: Statt auf einen soll das System zukünftig auf zwei Sensoren reagieren, die beide die Flugkurve messen. Außerdem soll es nicht mehr so stark, und nur noch einmalig in den Flugverlauf eingreifen. Auch will Boeing die Piloten besser trainieren und die Handbücher überarbeiten. "Diese vorgeschlagenen Änderungen spiegeln die Kritik der Sicherheitsingenieure in dieser Geschichte wider", schreibt Dominic Gates.

Verantwortliche verweigern Erklärung

Zuvor hatte die FAA auf Anfrage der Seattle Times angegeben, die 737 Max habe den normalen Zertifizierungsprozess durchlaufen. Boeing ließ zunächst nur wissen, die FAA habe bescheinigt, dass die Systeme der Max alle Voraussetzungen für die Zertifizierung erfüllen. Inzwischen hat Boeing-Chef Dennis Muilenburg in einem offenen Brief bei Passagieren und Airlines um Vertrauen geworben. "Sicher und verlässlich mit unseren Flugzeugen zu reisen, ist ein bleibender Wert und unsere absolute Verpflichtung gegenüber jedermann", schrieb er.