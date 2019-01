Kalifornien : Mehrere Opfer bei Schießerei nahe Los Angeles

Im US-Bundesstaat Kalifornien hat es bei einer Schießerei mehrere Opfer gegeben. Der Täter soll auf der Flucht sein.

von afp

05. Januar 2019, 10:40 Uhr

Los Angeles | In einem Bowlingzentrum nahe Los Angeles hat es durch Schüsse mehrere Opfer gegeben. Es gebe Berichte, wonach mehrere Menschen am Boden lägen, teilte die Polizei am Samstag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit.

Der Vorfall ereignete sich im Küstenort Torrance rund 30 Kilometer südöstlich der kalifornischen Metropole. Passanten wurden aufgefordert, "der Gegend fernzubleiben".

Immer wieder gibt es in den USA, wo das Recht auf Waffentragen in der Verfassung verankert ist, tödliche Angriffe mit Schusswaffen. Einer Studie zufolge besitzen die US-Bürger 40 Prozent der privaten Schusswaffen weltweit, obwohl sie nur vier Prozent der Weltbevölkerung ausmachen. Von den weltweit 857 Millionen Schusswaffen in Privatbesitz befinden sich demnach 393 Millionen in den Vereinigten Staaten.