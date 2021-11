Unglück : Mehrere Tote bei Absturz von Transportflugzeug in Russland

Beim Anflug auf die sibirische Stadt Irkutsk ist ein belarussisches Transportflugzeug abgestürzt. Über die Ursache des Unglücks gibt es noch keine Erkenntnisse.

Pivovarikha | Beim Absturz eines Transportflugzeugs vom Typ Antonow An-12 in der Nähe der sibirischen Großstadt Irkutsk sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Russische Rettungsdienste teilten am Mittwoch mit, es seien vier Leichen gefunden worden an der Absturzstelle. Unklar war, ob es Überlebende gab und wie viele Menschen überhaupt an Bord waren. Warum das...

