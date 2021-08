Unwetter : Mehrere Tote bei starken Regenfällen in Japan

Erneut sorgen die Naturgewalten in Japan für Tod und Zerstörung. Rekordstarke Regenfälle verursachten Überschwemmungen und Erdrutsche. Auch nach dem Nachlassen der Niederschläge drohen weiterhin Gefahren.

Tokio | Bei den sintflutartigen Regenfällen in Japan sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Wie der japanische Fernsehsender NHK am Sonntag berichtete, starben bei einem Erdrutsch in der Präfektur Nagano eine Mutter und ihre beiden sieben und zwölf Jahre alten Kinder. Sie hatten sich in einem Gebäude befunden, das von dem Erdrutsch erfasst wurd...

