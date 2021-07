Unglück : Mehrere Tote nach Bränden an türkischer Mittelmeerküste

Viele Verletzte und drei Tote - das ist die bisher verheerende Bilanz der schweren Brände In der türkischen Urlaubsregion Antalya.

Istanbul | Im Zuge der Brände an der türkischen Mittelmeerküste und in weiteren Regionen sind mehrere Menschen gestorben. Bei dem Feuer in der Region Antalya seien drei Menschen getötet und 122 verletzt worden, 58 Menschen seien in Behandlung, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf die Katastrophenschutzbehörde Afad. Unter and...

