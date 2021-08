Naturschutz : Menschenkette um größte Salzwasserlagune Europas

Edu Botella/EUROPA PRESS/dpa

Edu Botella/EUROPA PRESS/dpa

Das Mar Menor gilt als größte Salzwasserlagune Europa. Landwirtschaft und fehlende Umweltauflagen haben sie zur „grünen Suppe“ werden lassen. Zehntausende Protestierten nun dagegen.

Murcia | Aus Protest gegen eine der schlimmsten Umwelttragödien der vergangenen Jahre in Spanien haben 70.000 Menschen Europas größte Salzwasser-Lagune „umarmt“. Die rund 73 Kilometer lange Menschenkette bedeckte am Samstag den gesamten Umfang des Mar Menor, des „Kleinen Meeres“, in der Region Murcia im Südosten des Landes, wie die Nachrichtenagentur Europa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.