Hochwasser in Deutschland : Merkel im Katastrophengebiet in der Eifel eingetroffen

In der Eifel-Gemeinde Schuld macht sich die Kanzlerin ein Bild der verheerenden Lage. Mehr als 150 Todesopfer gibt es in den Hochwassergebieten bislang zu beklagen. Und immer noch werden Menschen vermisst.

Berchtesgaden | Vier Tage nach den verheerenden Unwettern in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 150 gestiegen. Zerstörte Häuser, Brücken, Straßen und Bahnstrecken - die Wassermassen haben eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Am Sonntag hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vom Hochwasser betroffene Gebiete in R...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.