Angriff von hinten : Polizist am Münchner Hauptbahnhof mit Messer attackiert

Am Münchner Hauptbahnhof ist ein Polizist mit einem Messer angegriffen worden. Er kam verletzt ins Krankenhaus.

von dpa

09. Dezember 2019, 09:10 Uhr

München | Ein Polizist ist am Münchner Hauptbahnhof mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Ein 23-Jähriger habe den Beamten bei einer Personenkontrolle unerwartet von hinten attackiert, teilte die Polizei am Montag mit. Zeugen hätten den Tatverdächtigen überwältigt. Der Mann sei festgenommen worden. Der verletzte Beamte sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

