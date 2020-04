Zwei Verdächtige festgenommen : Messerangriff in Hanau: Gruppe unbekannter Männer verletzt mehrere Passanten

Die Polizei hat nach den Messerangriffen auf mehrere junge Männer in Hanau zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen.

29. April 2020, 08:53 Uhr

Hanau | Unbekannte haben am Dienstagabend im hessischen Hanau mehrere Passanten attackiert und verletzt. Wie die Polizei in Offenbach mitteilte, handelte es sich um etwa fünf bis sieben Männer. Nach ersten Erkenntnissen hätten diese unabhängig voneinander vier jüngere Männer im Alter zwischen 17 und 26 Jahren angegriffen und ihren Opfern unter anderem Stichwunden zugefügt, hieß es. In Lebensgefahr schwebe laut ersten Informationen aber niemand.





Vier Verletzte in Notaufnahme

Nach Polizeiangaben waren die vier Verletzten gegen 22 Uhr kurz nacheinander in der Notaufnahme des Hanauer Klinikums erschienen, das in unmittelbarer Nähe der Tatorte direkt im Innenstadtbereich liegt. Daraufhin wurde Alarm ausgelöst, die Beamten fahndeten auch mit einem Polizeihubschrauber zunächst vergeblich nach den Tätern.

Am Dienstag hat die Polizei zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Die beiden 23 und 29 Jahre alten Männer befänden sich in Gewahrsam, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Vernehmungen liefen. Es gebe noch keine Hinweise auf den Hintergrund der Tat, sagte ein Sprecher. Ein Zeugenhinweis hatte die Ermittler auf die Spur der beiden Tatverdächtigen gebracht.