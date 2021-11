Bayern : Messerattacke im ICE: Mehrere Verletzte - Eine Festnahme

Es gibt mehrere Verletzte nach einer Messerattacke in einem ICE. Die Polizei meldet eine Festnahme, die Bahnstrecke zwischen Regensburg und Nürnberg ist gesperrt.

Seubersdorf in der Oberpfalz | In einem ICE zwischen Regensburg und Nürnberg hat es am Samstag eine Messerattacke gegeben. Mehrere Menschen wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Zug stehe derzeit in Seubersdorf im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk darüber berichtet. Laut Polizeipräsidium Ob...

