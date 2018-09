Whiskey, Fleisch, Sandalen : Die ungewöhnlichen Geschäftsideen von Prominenten

Metallica vermarktet neuerdings Whiskey – und auch andere Prominente verdienen mit ungewöhnlichen Produkten etwas dazu.

von Christopher Chirvi

09. September 2018, 15:29 Uhr

Hamburg | "Blackened" heißt der Whiskey, den die US-Metal-Band Metallica vor einigen Tagen auf den Markt gebracht hat. Benannt wurde das Getränk nach ihrem gleichnamigen Song vom 1988er-Album "... And Justice For All".

Das Besondere: Beworben wird die Spitituose damit, dass sie während der Reifung im Fass mit ausgewählten Metallica-Songs beschallt werden soll – was die molekularen Wechselwirkungen fördern und so den Geschmack formen soll.

Doch die Mitglieder von Metallica sind nicht die ersten Prominenten, die mit einer außergewöhnlichen Geschäftsidee etwas dazuverdienen wollen. Eine Auswahl: