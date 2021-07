Seit Dienstag : Amtsgericht verhängt Haftbefehl: Michael Wendler schwänzt eigenen Prozess

Der Sänger Michael Wendler wird seit Dienstagvormittag per Haftbefehl in Deutschland gesucht. Das entschied nun eine Richterin am Amtsgericht Dinslaken. Der Grund: Er erschien nicht zum eigenen Prozess.

Dinslaken | Ab sofort wird Schlagersänger Michael Wendler per Haftbefehl in Deutschland gesucht. Was war passiert? Gegen Schlagersänger Michael Wendler wurde Strafbefehl wegen Beihilfe zum Vereiteln einer Zwangsvollstreckung erlassen. Am Dienstag sollte sich der 49-Jährige eigentlich hierfür vor dem Amtsgericht Dinslaken verantworten, da half auch sein Einspruch ...

