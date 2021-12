Wetterprognose : Milde Luft vertreibt zum Wochenstart Kälte und Schnee

Das Wetter stellt sich um, es wird wieder wärmer in Deutschland. Im Nordwesten werden sogar frühlingshafte Temperaturen erreicht. Wie geht es weiter?

Offenbach am Main | Nach Schneefällen teils bis in die Niederungen stellt sich das Wetter zum Wochenbeginn in Deutschland um: Ein Hochdruckgebiet über Südfrankreich und Spanien bringt sehr milde Luft nach Deutschland. Bereits am Montag dürften die letzten „Kältelöcher“ auch an der unteren Donau ausgeräumt sein, teilte der Deutsche Wetterdienst am Sonntag mit. Im Nordw...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.