Astroworld-Fest : Mindestens acht Tote bei Musik-Festival in den USA

Tragödie bei einem Musik-Fest in Houston: US-Medienberichten zufolge sind mehrere Menschen ums Leben gekommen, es gibt hunderte Verletzte. Offenbar soll ein Massenandrang Unglück ausgelöst haben.

Houston | Bei einem Musikfestival in den USA sind nach einer Panik mindestens acht Menschen laut Behördenangaben getötet und mehr als 300 verletzt worden. Das Unglück ereignete sich am Freitagabend (Samstagmorgen MEZ) beim Astroworld-Festival in Houston (Texas). Die genaue Ursache sei noch nicht bekannt, teilte Houstons Feuerwehrchef Samuel Peña vor der Pres...

