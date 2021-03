Verunreinigung : Übelkeit und Erbrechen: Mineralwasser zurückgerufen

Ein Wasser der Marke "Berg Quelle" wird wegen Verunreinigung zurückgerufen. Der Verzehr kann Erbrechen auslösen.

Berlin | Das rheinland-pfälzische Unternehmen Markengetränke Schwollen hat Wasserflaschen "Berg Quelle Medium" in der 0,75 Liter-Flasche wegen Verunreinigungen zurückgezogen. Betroffen seien Flaschen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 9.3.23, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Der Artikel wurde demnach vorwiegend in Rheinland-Pfalz, im Saarland, in Nordrhe...

