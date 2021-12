US-Justiz : Missbrauch: Epstein-Vertraute Maxwell schuldig

Ghislaine Maxwell spielte eine zentrale Rolle beim sexuellen Missbrauch von Mädchen durch den berüchtigten US-Multimillionär Jeffrey Epstein - das hat die Jury im New Yorker Prozess eindeutig festgestellt.

New York | Die Ex-Partnerin des gestorbenen US-Multimillionärs Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, ist wegen Sexualverbrechen an Minderjährigen schuldig gesprochen worden. Die zwölf Geschworenen des Prozesses vor einem New Yorker Gericht fällten ihr Urteil am Mittwoch nach mehrtägigen Beratungen. Am Ende des seit November laufenden Prozesses stellten sie dami...

