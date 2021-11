Notfall : Missglückter Angel-Ausflug: Am Ende hing das Auto am Haken

Ein 47-jähriger Angler hatte laut Polizei vergessen, die Handbremse seines Wagens anzuziehen. Dieser rollte ins Wasser. Die aufwendige nächtliche Bergungsaktion dauerte rund vier Stunden.

Duisburg | Bei einem missglückten Angel-Ausflug hat ein 47-jähriger Duisburger keine dicken Fische an Land gezogen - stattdessen hing am Ende sein Auto am Haken eines Feuerwehrschiffes. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann in der Nacht zum Mittwoch am Duisburger Hafen unmittelbar am Wasser geparkt und angefangen, Angelzubehör auszuladen. Dabei habe er of...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.