Kriminalität : Mord an junger Frau in London: Verdächtiger festgenommen

Erneut erschüttert der Mord an einer jungen Frau die britische Hauptstadt. Nun verfolgt die Polizei eine heiße Spur. Ein 38-Jähriger wurde festgenommen.

London | Im viel beachteten Mordfall Sabina Nessa in London hat die britische Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 38-Jährige sei in der Nacht zum Sonntag in Gewahrsam genommen worden. Die Familie des Opfers sei über diese „bedeutende Entwicklung“ informiert worden, teilte die Polizei mit. Sabina Nessa war am 17. September auf dem kurzen Weg v...

