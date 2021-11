Prozesse : Mord an zwei Frauen - zwölf Jahre Haft für Angeklagten

Es kommt nicht oft vor, kriminelle Taten erst nach Jahrzehnten aufzuklären. Im Fall eines 69-Jährigen, der zwei Frauen in den 90er Jahren ermordet haben soll, ist das gelungen.

Hamburg | Im Prozess um den Mord an zwei Frauen in den 90ern ist der 69-jährige Angeklagte zu zwölf Jahren Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt worden. „Mord verjährt nie“, sagte die Vorsitzende Richterin Jessica Koerner am Dienstag vor dem Hamburger Landgericht. Es komme selten vor, dass Taten nach so langer Zeit aufgeklärt werden könnten. Dies sei der Soko ...

